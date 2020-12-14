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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد يزور إقليم تيجراى

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:44 ص
أبى أحمد
أبى أحمد
وكالات
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هبطت طائرة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في مطار ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي، الذي شهد معارك عنيفة خلال الفترة الماضية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" كانت الزيارة مفاجئة وتمت بعد وداع رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي في أول زيارة له لعاصمة الإقليم، استكمال مهمة إنفاذ القانون في تيجراي منذ بدء العمليات العسكرية قبل أكثر من شهر.

وتحمل زيارة أبي أحمد إلى العاصمة ميكيلي رمزية خاصة في ظل تأكيدات متمردي جبهة تحرير تيجراي استمرار المعارك في محيط العاصمة.

وأذاع التلفزيون الرسمي ج جانبا من لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي وكبار ضباط الجيش في عاصمة الإقليم.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي الذي ظهر مجددا ببزته العسكرية، إن الانتصار على "جبهة تحرير تيجراي" يجب أن يتعلم منه الجميع من أجل ضمان استمرار وحدة إثيوبيا، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل جاهدة لإعادة تأهيل الإقليم.

وأجرى أبي أحمد محادثات مع الإدارة المؤقتة في الإقليم التي من المزمع أن تبدأ عملها رسميا اليوم الإثنين.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن في 13 من نوفمبر الماضي عن تعيين رئيس تنفيذي لإقليم تيجراي شمال البلاد بعد عملية عسكرية استهدفت استعادة الشرعية وإنفاذ سيادة القانون على "جبهة تحرير تيجراي" التي سيطرت على الإقليم لنحو 27 عاما.

وتتهم الحكومة المركزية الجبهة بالمسؤولية عن فتن طائفية شهدتها البلاد خلال الأعوام القليلة الماضية، ومحاولة اغتيال أبي أحمد، وتعهدت الحكومة الإثيوبية بتقديم قادة الجبهة المتمردة للمحاكمة.

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