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الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإثنين.. تسليم 145 موقعًا بأمريكا لقاحات كورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:40 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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أطلقت الولايات المتحدة عملية لوجستية ضخمة لتوزيع لقاح فايزربايونتيك المضاد لكوفيد-19 تمهيدا لبدء حملة تلقيح واسعة النطاق لسكانها الإثنين، فيما فرضت ألمانيا قبل عيد الميلاد إغلاقًا جزئيًا لمكافحة الجائحة التي أسفرت عن وفاة 1،6 مليون شخص حول العالم خلال عام واحد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررًا من الوباء، بدأ شحن لقاح تحالف فايزر-بايونتيك في صناديق وعلى درجة حرارة 70 دون الصفر، من مصنع فايزر في ميشيجن إلى المستشفيات ومراكز تلقيح أخرى أعدت لبدء إعطاء اللقاح اعتبارًا من الإثنين لملايين الأمريكيين.

وقال الجنرال جاس بيرنا من عملية "وارب سبيد" التي أطلقتها الحكومة الأمريكية لضمان تسليم اللقاح ضد كوفيد-19 إن "الشحنات الأولى تصل صباح الإثنين".

وبحسب المسؤول، ثمة 145 موقعا عبر الولايات المتحدة ستتلقى اللقاحات الإثنين و425 أخرى الثلاثاء و66 الأربعاء.

وتشمل مرحلة التلقيح الأولى نحو ثلاثة ملايين شخص، فيما الهدف هو تلقيح 20 مليون شخص بالمجمل في ديسمبر.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي الأحد إن المسؤولين الفدراليين الكبار سيعطَون أولوية لأخذ اللقاح للحفاظ على عمل المؤسسات الحكومية.

وأوضحت فايزر أن 20 طائرة ستنقل يوميا جرعات اللقاح إلى المناطق الأمريكية.

وفي ألمانيا حيث أصبح الوباء "خارجًا عن السيطرة"، وفق حاكم ولاية بافاريا ماركوس سودير، أعلن الأحد عن إغلاق جزئي يبدأ الأربعاء ويستمر حتى 10 نوفمبر، كالإغلاق الذي شهدته البلاد في الربيع خلال الموجة الأولى من كوفيد-19.

وستغلق المتاجر غير الأساسية والمدارس والحضانات، فيما الأولوية ستكون للعمل من المنزل، وسيجري الحد من التواصل الاجتماعي، علما بأن المطاعم والحانات والمتاحف والمسارح والمنشآت الرياضية مغلقة أصلًا منذ مطلع نوفمبر.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "نحن مضطرون إلى التحرك، وها نحن نتحرك الآن".

في سويسرا، طلب مدير مستشفى زوريخ إغلاق البلاد، وفق صحيفة "سونتاجز تسايتونج"، إذ أعربت أكبر خمسة مستشفيات جامعية في بال وبيرن وزوريخ ولوزان وجنيف، عن "قلقها الكبير" من الوضع إلى وزارة الصحة.

في الأثناء، تجاوزت إيطاليا بريطانيا لتصبح أكثر دولة أوروبية تضررا على صعيد الوفيات، حيث باتت تسجل 64 ألفًا و36 وفاة، وأكثر من 1،8 مليون إصابة.

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