البرازيل تسجل 21825 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن البرازيل سجلت 21825 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و279 حالة وفاة جراء كوفيد -19.وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و901952 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 181402.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.