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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المغرب.. 2012 إصابة و35 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:03 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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سجلت وزارة الصحة المغربية، 2012 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد انخفاضا من 3033 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 399 ألفا و609 إصابات منذ ظهور أول حالة في البلاد في الثاني من مارس الماضي.

كما سجل المغرب 35 وفاة جديدة مقابل 47 حالة أمس، وهو ما يرفع عدد الوفيات جراء "كوفيد 19" إلى 6624 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة بأن 2925 شخصا تعافوا من الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع عدد المتعافين إلى 356 ألفا و23 متعافيا بنسبة شفاء بلغت 89.1 في المئة.

ويستعد المغرب في الأيام القليلة المقبلة لبدء عملية التلقيح ضد "كوفيد 19" وستكون على جرعتين وتبدأ بالعاملين في الصفوف الأمامية كرجال الأمن والصحة والتعليم وأصحاب الأمراض المزمنة.

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