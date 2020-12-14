دبى.. معاقبة عربى اقتحم مطعما وهدد العاملين فيه بالقتل إذا لم يأكل بالمجان

عاقبت محكمة جزائية في دبي اليوم شابا عربيا بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة لإدانته باقتحام مطعم، وتهديد العاملين فيه بارتكاب جريمة قتل إذا لم يحصل على وجبة مجانية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ذكرت التحقيقات أن عاطلا عن العمل من دولة عربية عمره 40 عاما، دخل ظهر يوم الواقعة مطعما وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وأحدث فوضى فيه، مهددا بارتكاب جريمة قتل إذا لم يحصل على وجبة طعام مجانية.وأضافت أن أحد العاملين في المطعم "تواصل مع صاحبة المطعم وأخبرها بالواقعة، فأوصته بعدم الشفقة على الجاني أو إعطائه أية مساعدة لأنه حضر في مرة سابقة، وحطم باب المطعم، وسُجل فيه بلاغ في الشرطة".وشهد سائق في المطعم بأن المتهم حضر إلى المكان وهو في حالة سكر، وكان يحمل في يده زجاجة كحول، وطلب منه وجبة طعام، فرفض ذلك كون صاحبة المنشأة عممت سابقا على جميع العاملين فيه بعدم التعامل أو التعاون معه.