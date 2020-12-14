4 دول أوروبية تقاطع منتدى أعمال فى إيران احتجاجا على إعدام صحفى

انسحبت أربع دول أوروبية من المشاركة في منتدى أعمال ستستضيفه إيران، اليوم الإثنين، احتجاجا على إعدام الصحفي الإيراني المعارض روح الله زام.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن سفيرها لدى طهران ألغى مشاركته في منتدى "أوروبا-إيران"، مشيرة إلى أن ألمانيا والنمسا وإيطاليا اتخذت قرارا مماثلا.وذكرت الخارجية الفرنسية أن قرار رفض المشاركة في المنتدى يأتي على خلفية "الإعدام الهمجي وغير المقبول" للصحفي المعارض.وأعلنت السلطات الإيرانية في عام 2019 عن اعتقال روح الله، رئيس تحرير موقع "آمد نيوز" المعارض، الذي كان يقيم منذ سنوات في فرنسا.وصدر حكم الإعدام بحق الصحفي الذي كان يعمل على تغطية المظاهرات المعارضة في إيران في عامي 2017-2018 بتهمة ممارسة أنشطة مناهضة للثورة والتواطؤ مع أجهزة الاستخبارات الفرنسية والأمريكية والإسرائيلية.