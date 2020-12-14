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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الطاقة الجزائرى: «أوبك» تجتمع فى الرابع من يناير لبحث سوق النفط

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:13 ص
عبد المجيد عطار
عبد المجيد عطار
وكالات
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قال وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، إن مجموعة "أوبك+" ستجتمع في الرابع من يناير لبحث سوق النفط.

وجاءت تصريحات «الجزائري» بعد قرار «أوبك+» الأخير بزيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مطلع العام الجديد، حسبما أفادت وكالة أنباء « فرانس برس»

ووردت تصريحات الوزير عقب اجتماع افتراضي لوزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك».

وعقب جلسة اختتام أشغال الدورة الـ105 لمجلس وزراء الطاقة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط «أوابك» التي جرت عبر تقنية التواصل عن بعد، برئاسة الجزائر، أوضح وزير الطاقة، أن دول «أوبك+» ستدرس خلال هذا الاجتماع وضعية سوق النفط العالمية من أجل أخذ قرار رفع الإنتاج إذا استقرت الأسعار أو ارتفعت أكثر من 50 دولار للبرميل.

وصرح رئيس مؤتمر أوبك «بأنه تقرر عقد سلسلة من الاجتماعات كل شهر بداية من فبراير المقبل لمتابعة أوضاع سوق النفط والوصول تدريجيًا إلى تطبيق زيادة الإنتاج بـ500 ألف برميل كأقصى حد، وذلك مهما كان سعر النفط على مستوى الأسواق العالمية».

وكانت مجموعة «أوبك+»، قد قررت بعد مفاوضات عديدة زيادة إنتاج النفط لدولها بـ500 ألف برميل في اليوم اعتبارًا من يناير المقبل بدلًا من المرور مباشرة إلى الزيادة المقررة في اتفاق أبريل الفارط، والمقدرة بـ 2 مليون برميل في اليوم.

وجاء هذا القرار باقتراح كل من الجزائر والكويت وأذربيجان من أجل المحافظة على استقرار سعر البترول في السوق العالمية التي تضررت بتراجع الطلب بفعل تداعيات وباء كورونا.

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