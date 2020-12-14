بنما تعلق رحلات الخطوط الجوية الفنزويلية

أعلنت هيئة الطيران البنمية في بيان، عن تعليق رحلات الخطوط الجوية الفنزويلية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت الهيئة في بيان: إنها "اتخذت هذا الإجراء بعد أن قيدت فنزويلا حركة إحدى شركات الخطوط الجوية البنمية، بينما طالبت في الوقت ذاته بزيادة المداخل ونقاط الوصول في بنما لشركات الخطوط الجوية الفنزويلية".وأضافت: إن "التعليق سيطبق اعتبارا من الأحد حتى تتلقى بنما معاملة متساوية وعادلة".