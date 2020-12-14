الكويت ترخص الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر» ضد كورونا

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الكويتية، عبدالله البدر، عن إصدار الوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "فايزر بيونتك" المضاد لفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "كونا" قال البدر في تصريح صحفي، إن ذلك جاء بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.وأضاف أن القرار جاء بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية، حيث أجرت اللجنة تقييما شاملا لمعلومات السلامة والفعالية والجودة، كما قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته، إضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.وبين البدر أن عملية المراجعة شملت أيضا جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكدا أن وزارة الصحة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة وأمان اللقاح بعد استخدامه، فضلا عن استمرار الوزارة في متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية منحت في وقت سابق تصريحا طارئا للقاح فايزر - بيونتك المضاد لكورونا، حسب ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، "إف دي إيه".واللقاح مكون من جرعتين طورته شركة Pfizer وشركة BioNTech الألمانية، مع توقع بدء عمليات التلقيح بالبلاد في غضون أيام.