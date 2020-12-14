تدهور الحالة الصحية للطفلة مريم.. ووالدتها: أرجو الدعاء

أعربت منى والدة الفتاة مريم الجمال، صاحبة الـ12 عاما من عمرها، ومريضة السرطان والتي عرفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ "الدراويشية"، ودشن رواد السوشيال ميديا لها هاشتاج مريم قلب الإسماعيلي، عن حزنها الشديد لتدهور الحالة الصحية لابنتها فجأة.وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفتاة أصيبت بنزيف حاد ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لها، متابعًة: "أرجو الدعاء لها، لأجل حبيبنا النبي ادعولها.. حالتها تدهورت فجأة".جدير بالذكر أن الطفلة مريم ستجري عملية نقل نخاع يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت هولندا، وستكون المانح هي الوالدة.