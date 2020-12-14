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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تأهب بأمريكا بعد تقارير عن استهداف إلكترونى

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:08 ص
هجمات إلكترونية
هجمات إلكترونية
وكالات
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أكدت الإدارة الأمريكية، الأحد، أنها في حالة تأهب بعد تقارير صحفية عن تعرّض وزارة الخزانة ووكالة فدرالية أخرى على الأقل لهجمات إلكترونية تقف وراءها حكومة أجنبية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، تشير التقارير الصحفية إلى أن قراصنة تمكّنوا، في بعض الأحيان منذ أشهر، من اختراق البريد الداخلي لوزارة الخزانة وللإدارة الوطنية للاتصالات، من دون تحديد الحكومة الأجنبية المشتبه بوقوفها وراء الهجمات.

وقال المتحدث باسم مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون إيليوت إن "الإدارة الأمريكية اطّلعت على هذه المعلومات وتتّخذ كل التدابير اللازمة لتحديد المشاكل المحتملة ذات الصلة بهذا الوضع وحلها".

ولم يوضح المتحدث مدى خطورة الهجمات ولم يؤكد المعلومات التي تشير إلى احتمال أن تكون استهدفت وكالات فدرالية أخرى.

والثلاثاء أقرت شركة "فاير آي" الأمريكية لأمن المعلوماتية التي غالبا ما يستنجد بها الزبائن لدى تعرّضهم لهجمات إلكترونية، أنها تعرّضت لعملية قرصنة بالغة التعقيد تشتبه بوقوف حكومة أجنبية وراءها.

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