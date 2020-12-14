وفاة رئيس وزراء مملكة إسواتينى بعد إصابته بكورونا

أعلنت مملكة إسواتيني، الواقعة في جنوب القارة الأفريقية أن رئيس حكومتها، أمبروز دلاميني، فارق الحياة، بعد أربعة أسابيع من تشخيص إصابته بفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أكدت حكومة البلاد، في بيان صدر عن نائب رئيس الوزراء، ثيمبا إن ماسوكو، أن دلاميني توفي "في غير أوانه" بمستشفى في جنوب أفريقيا عن عمر يناهز 53 عاما، دون الكشف عن سبب الوفاة.ويأتي ذلك بعد أربعة أسابيع من الإعلان رسميا عن تشخيص إصابة رئيس حكومة المملكة المعروفة سابقا باسم مملكة سوازيلاند بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.