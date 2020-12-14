ليون يهزم باريس سان جيرمان بهدف فى الدورى الفرنسى

خسر فريق باريس سان جيرمان أمام ضيفه أولمبيك ليون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء، في قمة الجولة 14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وسجل تينو كادوير لاعب ليون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35.ونال حامل لقب الدوري الفرنسي خسارته الرابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 28 نقطة ويتراجع للمركز الثالث، بينما قفز ليون إلى 29 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن ليل صاحب الصدارة.