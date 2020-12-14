ميلان يواصل صدارته للدورى الإيطالى بتعادله مع بارما 22

واصل ميلان صدارته للدوري الإيطالي برغم تعادله مع ضيفه بارما بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو، في إطار الجولة الـ11 من المسابقة.وسجل هدفي ميلان اللاعب ثيو هيرنانديز في الدقيقتين 58 و90، بينما أحرز هدفي بارما كل من أزيفيدو جونيور في الدقيقة 13 وجاسمين كوريتش في الدقيقة 56.ورغم تعادل الميلان، ظل في الصدارة برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الإنتر صاحب المركز الثاني، فيما أصبح رصيد بارما 11 نقطة في المركز الرابع عشر.