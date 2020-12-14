ليستر سيتى يحقق انتصارًا ثمينًا على برايتون بالدورى الإنجليزى

حقق ليستر سيتي انتصارًا ثمينًا على ضيفه برايتون بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ١٢ من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليج).جاءت أهداف ليستر سيتي الثلاثة في الشوط الأول عبر جيمس ماديسون "هدفين" في الدقيقتين ٢٧ و٤٤، وجيمي فاردي في الدقيقة ٤١.وبهذا الفوز رفع ليستر سيتي رصيده إلى ٢٤ نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول البريميرليج، بينما تجمد رصيد برايتون عند ١٠ نقاط في المركز السادس عشر.