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الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق حملة تطعيم كبار مسئولى البيت الأبيض ضد كورونا.. الإثنين

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
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تبدأ حملة تطعيم كبار المسؤولين في البيت الأبيض، وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب، من فيروس كورونا يوم الإثنين المقبل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، نقلا عن مصدر مطلع على خطط التطعيم، قوله إنه سيتم توفير اللقاح لترامب وبينس وغيرهما من كبار المسؤولين في الإدارة اعتبارا من الإثنين.

ومن المقرر، حسب المصدر، أن يتلقى الموظفون الأساسيون في البيت الأبيض وبعض المسؤولين في فروع الحكم الثلاثة اللقاح ضد الفيروس التاجي في غضون عشرة أيام.

ومن المقرر أن تنطلق في الولايات المتحدة يوم غد حملة التطعيم ضد كورونا باللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

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