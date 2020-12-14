خارجية فرنسا: انهيار لبنان يشبه غرق «تيتانيك» لكن بدون الموسيقى

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن "الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق سفينة (تايتانيك)، لكن دون الموسيقى فقط".وقال لو دريان في تصريح لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية: "لبنان هو تيتانيك بدون الأوركسترا..اللبنانيون في حالة إنكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى الموسيقى".وكان القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه" أعلن في وقت سابق أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في 22 و23 من ديسمبر الحالي.