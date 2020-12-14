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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات العراقية تعلن إخماد نيران البئر 44 شمالى البلاد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:29 ص
إخماد نيران البئر
إخماد نيران البئر 44
وكالات
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أعلنت وزارة النفط العراقية، إخماد نيران البئر 44 في حقل خباز بمحافظة كركوك شمالي البلاد بعد أربعة أيام من تعرضه لتفجير.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واع"، قالت الوزارة في بيان صحفي، إن "الجهود الوطنية المخلصة في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من الشركات الوطنية قد تمكنت وبإمكاناتها الذاتية من إخماد النيران في البئر 44 في حقل خباز النفطي بوقت قياسي وغير مسبوق".

وأضافت، أن "الجهود الوطنية المخلصة للعاملين في القطاع النفطي وبإشراف ومتابعة وزير النفط احسان عبد الجبار، مستمرة لإطفاء وإخماد النيران في البئر 33 في حقل خباز، وهو خير رد على الإرهاب الأعمى الذي يستهدف ضرب الثروة الوطنية والاقتصاد الوطني".

وأشارت الوزارة إلى "تسخير جميع إمكاناتها لدعم واسناد الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال من اجل الإسراع في السيطرة على النيران وإخمادها وإعادة تأهيلهما".

وأعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء الماضي، تعرض حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك لاعتداء إرهابي بعد تفجير بئرين للنفط بعبوتين ناسفتين.

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