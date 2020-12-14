السلطات الأمريكية تعطى الضوء الأخضر لبدء التطعيم ضد كورونا

أعطت الهيئة الفدرالية الأمريكية المعنية بمحاربة تفشي فيروس كورونا الضوء الأخضر لبدء التطعيم العام ضد الوباء باللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أكدت المراكز الأمريكية للرقابة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن مديرها، روبرت ريدفيلد، وقع على التوصية الصادرة عن اللجنة الاستشارية الخاصة بممارسات التلقيح التابعة للمؤسسة والتي تدعو إلى بدء إعطاء لقاح "فايزر" للمواطنين فوق سن الـ16.وأعرب ريدفيلد عن فخره إزاء هذا الإجراء، مؤكدا أن أوائل المشاركين في حملة التطعيم سيتلقون اللقاح صباح يوم غد الإثنين.وصادقت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مؤخرا على بدء استخدام لقاح "فايزر" بشكل طارئ، ومن المقرر أن تبدأ حملة تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للخطر الأسبوع القادم.