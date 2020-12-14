رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات الأمريكية تعطى الضوء الأخضر لبدء التطعيم ضد كورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:32 ص
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
وكالات
طباعة
أعطت الهيئة الفدرالية الأمريكية المعنية بمحاربة تفشي فيروس كورونا الضوء الأخضر لبدء التطعيم العام ضد الوباء باللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أكدت المراكز الأمريكية للرقابة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن مديرها، روبرت ريدفيلد، وقع على التوصية الصادرة عن اللجنة الاستشارية الخاصة بممارسات التلقيح التابعة للمؤسسة والتي تدعو إلى بدء إعطاء لقاح "فايزر" للمواطنين فوق سن الـ16.

وأعرب ريدفيلد عن فخره إزاء هذا الإجراء، مؤكدا أن أوائل المشاركين في حملة التطعيم سيتلقون اللقاح صباح يوم غد الإثنين.

وصادقت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مؤخرا على بدء استخدام لقاح "فايزر" بشكل طارئ، ومن المقرر أن تبدأ حملة تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للخطر الأسبوع القادم.

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«مصر للطيران» عن عودة الرحلات من الكويت: ليست لدينا تعلميات رسمية

وزير التعليم: لو ألغينا العام الدراسي سيكون الثمن غاليًا (فيديو)

هل تتغير مناهج الثانوية العامة؟.. وزير التعليم يجيب (فيديو)

شيكابالا يرد على مرتضى بشأن «خناقة عبدالحليم علي»

الصور

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 14-12-2020

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الإثنين 14-12-2020

الجاسوس الذي جاء من البرد.. وفاة الكاتب البريطانى جون لو كاريه

دبى.. معاقبة عربى اقتحم مطعما وهدد العاملين فيه بالقتل إذا لم يأكل بالمجان

أيام زمان

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

«رغم موافقة والده».. لماذا رفض «الخطيب» الاحتراف بأوروبا بعد اعتزاله؟

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

خالد جلال يفتتح معرض الأحجية للفنانة غادة أمبارك بالهناجر

«حصون الصخر» معرض للفنان عماد عزت بمتحف محمود مختار

غدا.. عزاء الروائي بهاء عبدالمجيد بمسجد الفاروق بالمعادي

«قصة صورة».. هكذا بدأت صداقة الأبنودي ومحمود درويش