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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مراكز «زهرة الربيع» أمل إيطاليا الجديد ضد كورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:34 ص
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
أ ش أ
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تعتزم إيطاليا إقامة مراكز على هيئة "زهرة الربيع" في الساحات لتوزيع اللقاح الواقي من فيروس كورونا، وذلك ضمن حملة تنطلق الشهر المقبل.

وتجاوز عدد الوفيات بالفيروس في إيطاليا، وهي أول دولة غربية ضربها الوباء، العدد المسجل في بريطانيا يوم السبت ليصبح الأعلى في أوروبا.

وتوفي بالفيروس في إيطاليا 64036 شخصا في المجمل منذ ظهور الجائحة في فبراير مقابل 64026 في بريطانيا.

وصمم المراكز التي تأخذ هيئة "زهرة الربيع" الفنان المعماري ستيفانو بويري، الذي قال فريقه إنه اختار الزهرة، التي تؤذن ببداية الربيع، رمزا للحملة التي تحمل شعار "إيطاليا تولد من جديد بزهرة".

وقال دومينيكو أركوري، المفوض الخاص بمكافحة مرض كوفيد-19 في روما، إن إيطاليا تأمل في بدء تطعيم الأطقم الطبية ونزلاء دور كبار السن.

وأضاف أركوري في مؤتمر صحفي، أنه من المتوقع أن تختار الدول الأوروبية يوما كبداية رمزية مشتركة لحملات التطعيم في جميع أنحاء القارة.

وأوضح أن اللقاح سيوزع في نحو 300 موقع بأنحاء إيطاليا، مشيرا إلى أن العدد سيزيد إلى 1500 عندما تصل حملة التطعيم إلى ذروتها.

وعبرت الحكومة الإيطالية عن ثقتها في تطعيم معظم الإيطاليين بحلول سبتمبر.

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