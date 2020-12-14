أرسنال يواصل خسائره فى الدورى الإنجليزى بالسقوط أمام بيرنلى

واصل أرسنال نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارته أمام ضيفه بيرنلي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ12 من المسابقة.وسجل هدف بيرنلي واللقاء الوحيد، الجابوني إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 73.وجمدت هذه الخسارة رصيد أرسنال عند 13 نقطة، في المركز الـ15 بجدول الدوري، فيما رفع بيرنلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ17.