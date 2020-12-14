ميسى يقود برشلونة لتحقيق الفوز على ليفانتى بهدف نظيف فى الليجا

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لتحقيق الفوز على ضيفه ليفانتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بملعب الكامب نو في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.وسجل ليونيل ميسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76.وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد ليفانتي عند 11 نقطة في المركز الـ18.