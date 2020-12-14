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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل 17 ألفًا و938 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:19 ص
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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سجلت إيطاليا 17 ألفًا و938 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و484 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 1.84 مليون إصابة، والوفيات إلى 64 ألفا و520 حالة وفاة.

وذكرت شبكة "يورونيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، أن إيطاليا بذلك تخطت المملكة المتحدة في عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بـ"كوفيد-19"، حيث يبلغ الإجمالي في بريطانيا 64 ألفا و269 إصابة.

وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استجاب لنصائح الخبراء الطبيين، بتشديد قواعد السفر خلال الفترة الممتدة بين عطلات عيد الميلاد ورأس السنة وعيد الغطاس في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 6 يناير، حيث لن يتمكن الأشخاص في إيطاليا من السفر بين المناطق باستثناء العمل أو لأسباب عاجلة مثل المشاكل الصحية.

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