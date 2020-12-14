خالد جلال يفتتح معرض الأحجية للفنانة غادة أمبارك بالهناجر

افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، أمس الأحد، معرض "الأحجية" للفنانة التشكيلية غادة امبارك، في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، بإشراف الفنان محمد دسوقي مدير عام المركز.حضر الفعاليات الدكتور هيثم عبد الحفيظ وكيل وزارة الثقافة سابقًا، الدكتور أحمد حسني يحى أستاذ بكلية الفنون الجميلة قسم ديكور، والفنان شعبان الحسيني والفنان واصف حور، وكوكبة أخرى من الفنانين التشكيليين ومحبي الفن التشكيلي."الأحجية" هو المعرض الخامس للفنانة غادة امبارك، ويضم ٢٨ لوحة من الحجم الصغير، و١٧ لوحة من الحجم الكبير، تحاكي جميعها حياتنا التي هي عبارة عن أحجية نحاول أن نكتبها بأنفسنا والبعض يكتبها لنا، ونبدأها دون إرادتنا وتنتهي أيضًا دون إرادتنا، ولكن ما بين البداية والنهاية، هي قصة قصيرة، ويستمر المعرض حتى يوم ١٨ ديسمبر الجاري.يذكر أن الفنانة غادة امبارك، تخرجت من كلية الفنون الجميلة بالزمالك، وسافرت إلى اليابان لمدة ثلاث سنوات، واندمجت في أنماط وأنواع مختلفة من الثقافات والفنون، أضافت إلى رصيدها الفكري والبصري، ثم أقامت معرضين في القاهرة عامي ١٩٩١ و١٩٩٢، وفي عام ٢٠١١ سافرت إلى قلب سيناء لتعليم النساء البدويات فن تزيين منازلهن، وفي عام ٢٠١٧ أقامت معرضها الثالث (المهددة بالإنقراض ) في المدرسة الأمريكية الدولية، وفى نفس العام شاركت في معرض الفن بلا حدود والذي أقيم بمدينة روما فى إيطاليا، وأيض بينالي فلورنسا الدولي الحادي عشر بإيطاليا، وكان معرضها الرابع ( عالآخر) الذي أقيم في المركز الثقافي الدبلوماسي بالزمالك في مارس ٢٠١٩.