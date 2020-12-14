للشباب بداية من 20 سنة.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشبرا الخيمة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى شركات صناعة النايلون بشبرا الخيمة، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 عامل ماكينة، و20 عاملة تجهيز، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يقل عمره عن 20 سنة، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 4221964، والتواصل مع المدير المسئول محمد خالد، أو التوجه لمقر الشركة في 16 طريق المصانع، شبرا الخيمة.