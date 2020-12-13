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الثقافة

«حصون الصخر» معرض للفنان عماد عزت بمتحف محمود مختار

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:41 م
عماد عزت
عماد عزت
آلاء حسن
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يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا للنحات عماد عزت بعنوان "حصون الصخر" وذلك يوم الخميس القادم الموافق 17 ديسمبر في تمام السابعة مساءً بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي التابع لقطاع الفنون التشكيلية.

وعن فكرة المعرض يقول عماد عزت: "الحوار بيني وبين الحجر لا ينقطع أشعر دائمًا بأنه أبدي، فالنحت المباشر على الحجر عُرِف قديمًا قبل معرفة الإنسان للكتابة، فقد نقش مظاهر حياته على الحجر، وفلسفة أعمالي نابعة من عشقي للفن المصري القديم والتأكيد على الهوية المصرية الخالصة في ظل التغريب الذي طرأ على مجتمعنا وثقافتنا تحت مسمى (الحداثة) فهي تؤكد على الأصالة المصرية القديمة بكونها امتداد لأجدادنا، لذا تم اختيار خامة الحجر الجيري بكونها تعبر عن الأسلوب الذي كان يستخدمه الفنان المصري القديم (في العصر الحجري القديم).

النحات عماد عزت خريج كلية الفنون الجميلة بالزمالك والأول على دفعته قسم النحت سنة 2005م، عضو بنقابة الفنانين التشكيليين، يشارك في الحركة التشكيلية منذ عام 2000م، وحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية، ولديه العديد من المقتنيات منها: متحف الفن المصري الحديث وأماكن أخرى لدى أشخاص داخل وخارج مصر، المعرض هو ثالث معرض خاص بعد معرضين بالقاعة المستديرة بنقابة الفنانين التشكيليين سنه 2008 وسنة 2009 م، ويستمر حتى 31 ديسمبر2020.

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