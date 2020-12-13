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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب محافظ مطروح: الدولة مستمرة فى دعم المرأة المطروحية داخل الصحراء

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:39 م
نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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عقدت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، لقاء مع عدد من سيدات مطروح، وذلك خلال الاجتماع التنسيقى مع الجهات الحكومية، والذي استهدف نشاط مسئولي تلقي شكاوى السيدات بالجهات الحكومية الشريكة في مكتب شكاوى المرأة بالجهات المعنية مع تعزيز العلاقات بين الجهات الشريكة وتقوية الخدمات المقدمة للمرأة بحافظة مطروح.

جاء ذلك في إطار حملة «اتكلمي إحنا معاكي» خلال حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وبحضور الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقرر المجلس القومي للمرأة، وعدد من المؤسسات المجتمعية المهتمة بشئون المرأة.

وقالت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، إنه مع الاحتفال بالعيد القومي لمطروح يأتي التأكيد على دور المرأة التي شاركت في صنع النصر بتضحياتها في ميدان المعركة كتفًا بكتف مع الأبطال من الفرسان في صحراء مطروح.

وأشارت إلى اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بتعزيز دور المرأة، وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج، ومنها ما أطلقته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات المصرية من خلال حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها والحفاظ على حقوقها، ومنع كافة أشكال الأذى والعنف الذي نراه دون مبرر في عصر تقدمت فيه كافة الحضارات وأعطت للمرأة حقوقها وشرعت فيه القوانين من أجل حمايتها.

وأكدت على جهود محافظة مطروح لتمكين دور المرأة، خاصة مع قوانين القبيلة التي تكاد تقدس دور المرأة وتشرع له القوانين التي تحميها من أي أذى، واستمرار دعم الدولة للمرأة المطروحية داخل الصحراء والوصول إليها والتعاون معها من أجل الحفاظ على حقوقها وتوفير حياة كريمة لها، كالإسراع فى دعم وتيسير إجراءات توثيق شهادات الميلاد والزواج والرقم القومي.
نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح

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