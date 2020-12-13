الإحصاء: 2.1 مليار دولار واردات مصر من القمح في 9 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من القمح بلغت 2.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 2.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 5.3%.ولفت جهاز الإحصاء إلى أن واردات السلع الزراعية سجلت تراجعًا إلى حدود 4.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 5.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه بانخفاض 18.5% خلال عام.يشار إلى أن إجمالي واردات مصر من دول العالم قد بلغت 49.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020 مقابل 59.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 9.7 مليار دولار خلال عام.