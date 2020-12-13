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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

للمرة الثانية.. اندلاع حريق فى مستشفى لعزل مصابي كورونا بالإسكندرية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:34 م
حريق فى مستشفى
حريق فى مستشفى
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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اندلع حريق فى إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة محمد نجيب شرق الإسكندرية، بسبب ماس كهربائي.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بورود بلاغ بنشوب حريق بمستشفى خاص تستخدم لعزل حالات فيروس كورونا.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارات الحماية المدنية إلى المستشفى وإخلائها من المرضى والسيطرة على الحريق منعا لامتدادة إلى العمارات السكنية المجاورة، وبالمعاينة الأولية تبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن حريق نشب فى المستشفى نفسه منذ عدة أشهر ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المرضى.

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