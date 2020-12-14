3 خطوات للتخلص من خاصية تليجرام الجديدة «Nearby»

حالة من الغضب سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد التحديث الأخير لموقع تليجرام، وتلقي المستخدمين رسائل مزعجة ومضايقات من الغرباء، بسبب خاصية Nearby.وأعرب الكثير من المستخدمين، خاصة الفتيات، عن غضبهن من خاصية Nearby بتطبيق تليجرام، بعد استغلالها من قبل البعض لمضايقتهم والتحدث معهم بشكل غير لائق.ويرصد "الدستور" أبرز الطرق التي تمنع الآخرين من الوصول إليك عند استخدام تطبيق "تليجرام"، في سياق السطور التالية:1- عند فتح موقع التليجرام يتم اختيار contacts (جهات الاتصال)2- وفي الخطوة التالية يتم اختيار find people nearby(البحث عن الأشخاص)3- ومن ثم اختيار stop showing me(إيقاف إظهاري).وبالتالي لا يمكن لأي شخص أن يصل إليك إلا عند السماح له بذلك، أو إعطائه الرقم الخاص بك.جدير بالذكر أن وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، حذر المواطنين من تنزيل أى تطبيق على الهواتف المحمولة وإعطائه الصلاحيات والمعلومات الشخصية عن الفرد، مع إغلاق الموقع الجغرافى، ويفضل عدم حفظ أرقام شخصية على الهاتف المحمول مجهولة المصدر.