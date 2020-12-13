تفاصيل جديدة بشأن المصريين المختطفين قرب سواحل نيجيريا

قال السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصرين في الخارج، إنه استمرارًا للاتصالات التي تجريها الوزارة في إطار متابعة تطورات قرصنة سفينة الشحن Milan قبالة السواحل النيجيرية وعلى متنها أفراد من عددٍ من الجنسيات ومنهم مواطنيّن مصرييّن، فقد تواصلت السفارة في أبوجا مع المستشار السياسي للرئيس النيجيري Yahaya Lawal مؤكدةً حرص الحكومة المصرية البالغ على أمن وسلامة المصرييّن المخطوفيّن، وتطلعها لإطلاق سراحهما في أقرب وقت.وأكد المستشار السياسي للرئيس النيجيري Yahaya Lawal بذل مساعيه المستمرة مع قيادات الأجهزة الأمنية المعنية، معبرًا عن أمله في التوصل لحل للأزمة في أقرب وقت ممكن.وتواصلت السفارة المصرية مع القوات البحرية النيجيرية التي لا تزال تواصل البحث عن المختطفين في نطاق ولايتي DELTA- BAYELSA الجنوبيتين، برًا وبحرًا، علمًا بأن الطبيعة الجغرافية الصعبة لتلك المنطقة تمثل تحديًا للأجهزة الأمنية التي تتعامل مع الحادث، كما يتم أيضًا التواصُل مع نقطة الاتصال المعنية بالحادث في جهاز الأمن الوطني النيجيري.