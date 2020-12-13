الصحة: لا توجد مدة محددة لفاعلية اللقاح الصيني الجديد

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الأبحاث، إن ليس هناك أي إجبار بشأن تناول لقاح فيروس كورونا في مصر، لافتة إلى أن أي شخص يحب المشاركة في تناول اللقاح لا بد التواصل على موقع وزارة الصحة.









وأضافت الدكتورة نهى عاصم، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن اللقاح الصيني نوع من اللقاحات غير النشطة، وفاعليته للتجارب المرحلية حتى الآن هي 86% حتى 100%.







