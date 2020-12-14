«السياحة» تروج لمتحف المركبات الملكية عبر «إنستجرام»

روجت وزارة السياحة والآثار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لمتحف المركبات الملكية ببولاق أبوالعلا بالقاهرة، ودعت إلى زيارة المتحف الذي يعتبر زياراته فريدة من نوعها، حيث يستطيع الزائر أن يعود إلى العصور الملكية ويضم مجموعة من القاعات التي تضم 470 قطعة أثرية رائعة الجمال من أبرزها 40 عربة مَلَكِيَّة مختلفة الأحجام والأنواع، ومجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، حيث كانوا يرتدون ملابس ذات طابع خاص تتميز بزخارف ملونة بألوان زاهية.كما يعرض المُتْحَف أيضا مجموعة نادرة من لوازم الخيول من سروج، وركائب، وكمامات وماكينات قص الشعر، بعضها مثبت عليه حليات مثل التيجان الملكية والنجوم والأهلة المصنوعة من النحاس المطلي بالذهب، فضلًا مجموعة متنوعة من النياشين ولوحات زيتية للملوك والأميرات التي يرجع تاريخها إلى نفس الحِقبة التاريخية.