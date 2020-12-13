رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب المرحلة الثانوية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة lms.EKB.eg أكثر عمقا وتخصصا للمرحلة الثانوية فقط.وشدد خلال تصريحات له في جروب «ادعم طارق شوقي» على «واتس آب»، أن الدخول على المنصة يحتاج تفعيل حساب لبنك المعرفة أو استخدام البريد الإلكتروني الجديد من ميكروسوفت.وأضاف الوزير أن الطلاب سيجدون كل المحتوى التفاعلي لجميع المواد وبثلاث لغات.وعن المخاوف من الامتحان التجريبي للأول الثانوي، وقال: «لا يوجد داعي للرعب يا افندم.. ابن حضرتك في عينينا وينعم بمصادر تعلم لم نحظ نحن بها في نفس عمره».