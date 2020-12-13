«رجل المستحيل» يبتعد وحيدا.. المشاهير يغيبون عن عزاء نبيل فاروق (فيديو)

أقيم مساء اليوم الأحد بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس سرادق عزاء الكاتب الروائي الراحل نبيل فاروق مؤلف سلسلة الرجل المستحيل.وتلقت أسرة الكاتب الراحل واجب العزاء واقتصر الحضور على الأقارب والأصدقاء فقط وسط غياب تام من قبل المشاهير.ورحل الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق عن عالمنا صباح يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 64 عاما، كانت حافلة بالعديد من الأعمال الإبداعية، وهو رائد أدب الجاسوسية والخيال العلمي في مصر والوطن العربي.وشيع جثمان الروائي يوم الخميس من مسجد طلعت مصطفى بمدينة الرحاب، بحضور عدد من محبيه وعشاق أدبه وكتاباته، ورحيله المفاجئ أثار صدمة كبيرة لدى قطاعات كثيرة في المجتمعين المصري والعربي من كُتّاب وأدباء وروائيين وقرّاء على اختلاف أعمارهم، فضلًا عن أصحاب المكتبات والناشرين الذين انتعشت مبيعاتهم بسبب كتاباته.