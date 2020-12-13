مدينة التشرد.. نيويورك تعاني عيش 57 ألفًا في الشوارع بسبب كورونا

ارتفعت أعداد المشردين والأشخاص بلا مأوى في شوارع مدينة نيويورك إلى مستويات كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إذ يوجد أكثر من 20 ألف شخص بالغ يعيشون كل ليلة في الملاجئ، وتم استغلال 139 فندقًا كملاجئ للمشردين منذ ظهور كورونا.وأكدت الإحصاءات أن هناك 57 ألف شخص بلا مأوى داخل نيويورك منذ شهر أكتوبر الماضي، يشملوا 20210 من البالغين الذي يعيشون بمفردهم، وهو أعلى عدد تم الوصول إليه في تاريخ المدينة الأمريكية، منهم 15369 رجلًا عازبًا، و4841 امرأة غير متزوجة، مشيرةً إلى أن تلك الأعداد لا تشمل من ينامون في الشوارع أو في الملاجئ الخاصة.وأكدت الأبحاث أن السبب الرئيسي لزيادة أعدادا المشردين، خاصة بين العائلات، هو الافتقار إلى وجود سكن ذو تكلفة ممكنة، ولكن مع تفشي فيروس كورونا المستجد، شهد ارتفاع كبير رغم وقف عمليات إخلاء الإيجارات، إذ فقد عشرات الآلاف وظائفهم وسط عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على الشركات.وكذلك ارتفعت التقارير عن العنف المنزلي بشكل كبير مما أدى أيضًا إلى لجوء العديد من الأشخاص إلى الملاجئ، فيما أعلنت إدارة الخدمات الاجتماعية أنه تم إطلاق سراح العديد من السجناء مبكرًا بسبب كورونا، ووضعوا في مساكن الطوارئ.فيما حذرت الإحصاءات داخل نيويورك من أنه مع انتهاء وقف إعانات البطالة في 26 ديسمبر الجاري، والتي اعتمد عليها الكثيرون منذ مارس الماضي، فمن المحتمل أن تستمر أعداد المشردين في الارتفاع، والذين يوجدوا في المداخل المهجورة للمحلات التجارية التي أغلقت أبوابها أو على أرصفة المترو أو سلالم البنايات.وصل عدد المشردين مدينة نيويورك إلى أعلى مستوياته منذ «الكساد الكبير» الذي شهدته الولايات المتحدة في الثلاثينيات، إذ ارتفع عدد الذين ينامون كل ليلة في الملاجئ الآن بنسبة 50% مما كان عليه قبل عشر سنوات، فيما ارتفع عدد البالغين العازبين المشردين بنسبة 115% مما كان عليه قبل عشر سنوات.وأوضحت الإحصاءات أنه في أكتوبر الماضي، كان هناك 57341 شخصًا بلا مأوى، من بينهم 18653 طفلًا، ينامون كل ليلة في نظام المأوى التي تنظمه البلدية في نيويورك، مقابل 20210 بالغًا ينامون في الملاجئ خلال أكتوبر 2020، وهو رقم قياسي لم يتم الوصول إليه من قبل.وكشفت الدراسات الاستقصائية للأسر المشردة أن الأسباب الرئيسية لتشردهم هو: المساكن المزدوجة أو شديدة الازدحام، وزيادة العنف المنزلي، وفقدان الوظيفة، وظروف السكن الخطرة.وتشير الأبحاث إلى أن البالغين العازبين المتشردين يعانوا من معدلات أعلى بكثير من الأمراض العقلية الخطيرة واضطرابات الإدمان وغيرها من المشاكل الصحية الشديدة، موضحةً أن غابيتهم يعانون من مرض عقلي أو مشاكل صحية خطيرة أخرى.