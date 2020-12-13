غرفة السياحة تنظم دورات لتأهيل العاملين

تنظم غرفة شركات السياحة يوم 22 ديسمبر الجارى دورة تدريبية عن كيفية الإعلان عبر السوشيال ميديا للشركات السياحية.وتهدف الدورة إلى استهداف الجمهور المناسب لتلاقي حملة الشركة وإعداد الجمهور الأساسي والمناسب، بالإضافة إلى إعداد الفئات الرئيسية للحملات (وعي، تفاعل، تحويل) واختيار هدف الحملة الصحيح وتحديد ميزانية الحملة الدعائية للشركة.كما تنظم الغرفة دورة أخرى يوم 24 ديسمبر للعاملين بشركات السياحة عن مهارات التواصل للارتقاء بالعاملين وتنمية مهاراتهم في التواصل مع العملاء.