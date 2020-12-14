اتحاد المقاولين العرب: 40% نسبة عمل المرأة السودانية فى قطاع الإنشاءات

قال الدكتور مالك دنقلا، رئيس اتحاد المقاولين السودانيين الأسبق، ونائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، إن عمالة المرأة في السودان تمثل 50% من التعليم الهندسي، حيث بلغت نسبة عمل المرأة السودانية في قطاع الإنشاءات والمقاولات نحو 40% في مختلف المناطق بالسودان.وأوضح «مالك دنقلا»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور »، أن المرأة السودانية تقدمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث تلعب المرأة أدوارًا مختلفة في مختلف النقابات، منها نقابة المهندسين والمنظمات المهنية، حيث أثبت المرأة السودانية دورًا بارزًا.وأضاف نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، أنه قامت إحدى الجهات القومية بالسودان بعمل استبيان، حيث تمت مقابلة أكثر من 240 مهندسة تعمل بـ60 شركة بقطاع الإنشاءات والمقاولات بالخرطوم، مما يدل على وجود المرأة التي تساهم فى الممارسة المهنية والمشاركة في التصميم الأعمال الإنشائية.