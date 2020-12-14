رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد المقاولين العرب: 40% نسبة عمل المرأة السودانية فى قطاع الإنشاءات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
الدكتور مالك دنقلا
الدكتور مالك دنقلا
علا العلاف
طباعة
قال الدكتور مالك دنقلا، رئيس اتحاد المقاولين السودانيين الأسبق، ونائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، إن عمالة المرأة في السودان تمثل 50% من التعليم الهندسي، حيث بلغت نسبة عمل المرأة السودانية في قطاع الإنشاءات والمقاولات نحو 40% في مختلف المناطق بالسودان.

وأوضح «مالك دنقلا»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور »، أن المرأة السودانية تقدمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث تلعب المرأة أدوارًا مختلفة في مختلف النقابات، منها نقابة المهندسين والمنظمات المهنية، حيث أثبت المرأة السودانية دورًا بارزًا.

وأضاف نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، أنه قامت إحدى الجهات القومية بالسودان بعمل استبيان، حيث تمت مقابلة أكثر من 240 مهندسة تعمل بـ60 شركة بقطاع الإنشاءات والمقاولات بالخرطوم، مما يدل على وجود المرأة التي تساهم فى الممارسة المهنية والمشاركة في التصميم الأعمال الإنشائية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

القصة الكاملة للطفلة «ميرا» التى أمر السيسى بعلاجها

مصادر بـ«مصر للطيران» عن عودة الرحلات من الكويت: ليست لدينا تعلميات رسمية

شيكابالا يرد على مرتضى بشأن «خناقة عبدالحليم علي»

الصور

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

وزير التعليم: لو ألغينا العام الدراسي سيكون الثمن غاليًا (فيديو)

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

الجاسوس الذي جاء من البرد.. وفاة الكاتب البريطانى جون لو كاريه

دبى.. معاقبة عربى اقتحم مطعما وهدد العاملين فيه بالقتل إذا لم يأكل بالمجان

ليستر سيتى يحقق انتصارًا ثمينًا على برايتون بالدورى الإنجليزى

ليون يهزم باريس سان جيرمان بهدف فى الدورى الفرنسى

أيام زمان

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

«رغم موافقة والده».. لماذا رفض «الخطيب» الاحتراف بأوروبا بعد اعتزاله؟

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

خالد جلال يفتتح معرض الأحجية للفنانة غادة أمبارك بالهناجر

«حصون الصخر» معرض للفنان عماد عزت بمتحف محمود مختار

غدا.. عزاء الروائي بهاء عبدالمجيد بمسجد الفاروق بالمعادي

«قصة صورة».. هكذا بدأت صداقة الأبنودي ومحمود درويش