غدا.. عزاء الروائي بهاء عبدالمجيد بمسجد الفاروق بالمعادي

أعلن الشاعر أحمد الشهاوي، أن عزاء الروائي والأكاديمي بهاء عبدالمجيد أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس والأستاذ زائر بجامعة أكسفورد بلندن، سيكون غدا الإثنين بعد صلاة المغرب، في مسجد الفاروق بالمعادي "ميدان الفاروق".توفي بهاء عبدالمجيد مساء اليوم الأحد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تدهور حالته الصحية، واحتجازه بوحدة العناية المركزة بمستشفى عين شمس التخصصي، حجر صحي.قدم عبدالمجيد العديد من الأعمال الأدبية طوال مشواره، وهي: البيانو الأسود (مجموعة قصص قصيرة) 1997، سانت تيريزا (رواية ) دار شرقيات للنشر 2001، النوم مع الغرباء وجبل الزينة "روايتان" عن دار ميريت للنشر 2005، وتعد رواية "القطيفة الحمراء" آخر عمل أدبي صدر له عن دار نشر "إبييدي" في عام 2019، وهي رواية ملحمية اجتماعية، يمتزج فيها الهم العام بالخاص، من خلال تتبع سيرة أسرة مصرية من منتصف الستينيات وما شهدته من حرب الاستنزاف، مرورًا بانتصار أكتوبر، اغتيال السادات، وصولًا إلى ثورة يناير، تمتزج فيها السيرة الذاتية بالسرد.