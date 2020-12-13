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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5510 إصابة إجمالي إصابات الجاليات الفلسطينية بكورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:16 م
إصابات الجاليات الفلسطينية
إصابات الجاليات الفلسطينية
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 5 آلاف و510 إصابات.
وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي في صفوف الجالية، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.

وبلغ مجمل عدد الوفيات بالفيروس في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم 327 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات 8437 إصابة.

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