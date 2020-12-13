بمشاركة 8 عروض.. جدول مهرجان نقابة المهن التمثيلية

يبدأ غدا الاثنين مهرجان نقابة المهن التمثيلية التجربة الأولى على خشبة مسرح النهار بحضور عدد كبير من النجوم حيث تقام افتتاحية المهرجان بحضور لجنة التحكيم بينما يتم تقديم عرض الافتتاح المشارك في مسابقة المهرجان.ويقام الافتتاح في الساعة السابعة والنصف بينما تبدأ العروض في تمام الساعة الثامنة على مسرح نقابة المهن التمثيلية شارع القصر العيني خلف كلية صيدلة.وتنشر "الدستور" جدول عروض المهرجان الذي يشارك فيه 8 عروض مسرحية لعدد من المؤلفين والمخرجين الشباب وهي عروض "أغنية علي الممر وقصة عادية جدا والحلبة وكازينو السهرة السعيدة والفراشات وملحمة السويس ومسرحية للإيجار ومسرحية المصنع".