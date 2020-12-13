58 وفاة و968 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأحد، تسجيل 58 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3 آلاف و894 حالة.وأضافت الوزارة -في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 968 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 111 ألفًا و361 حالة.