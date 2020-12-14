رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:36 ص
رشدى أباظة
رشدى أباظة
ايهاب مصطفى
طباعة
دخل رشدي أباظة على مدير مكتبه ومستشاره الصحفي وحيد مانع، دون أن يتكلم وكانت دموعه تبلل خديه، وقفز وحيد حينها:"إيه الحكاية"، وفي نشيج اختلطت حروف الكلمات المتقطعة بالدموع لـ"رشدي"، وقال: "سامية جمال يا وحيد، وزواجي منها، هل من المعقول أن ينصح صديق صديقه بالزواج من سامية وعلى ذمته زوجة لها بنت منه؟".

ومع هذا فقد كان "رشدي" في حاجة إلى مناقشة بين اليأس والأمل، فقال له وحيد: "وليه متتجوزهاش؟"، وقال رشدي من بين دموعه: "أخشى على ابنتي يا وحيد، أخشى عليها من المرمطة"، وهنا قال له وحيد:" إذا أنت تحب سامية بالفعل"، وهنا ابتسم رشدي وقال: "بها كل الصفات التي تجعلني أحترمها يا وحيد".

وبادره وحيد بسؤال: "وماذا تنوي أن تفعل؟"، فقال رشدي حاسمًا أمره: "سأتكلم مع سامية بكل صراحة"، والتقى رشدي بسامية وناقشها في التفاصيل وأضاف: "من أجل قسمت وحنا لا بد أن يضحي كلانا".

وضحت "سامية" وكان "رشدي" بعد انتهائه من عمله يقضي الساعات الطويلة مع فنانات أخريات، وينظر عليها كل خمس دقائق، كان يمتحنها ليعرف مدى حبها له، وكان الانهيار بمثابة الأشعة والتي كشفت له عن خبايا قلبها وما تكنه له من حب.

وقبل أن تسافر "سامية" إلى بيروت فكر "رشدي" أن يحسم الأمر مع زوجته الأمريكية بالطلاق، وكان بعد ذلك يقضي معظم وقته في زيارة "سامية"، وعندما سافرت لمدة 26 يومًا من أجل العمل، وخلال هذه المدة سافر "رشدي" إليها في بيروت ثلاث مرات دون أن يعلم أحد، سوى مستشاره الصحفي وحيد مانع، إضافة إلى ذلك كانا يتبادلان التلغرافات الحارة خلال الـ26 يومًا بمعدل برقيتين في اليوم، وتبعث "سامية" ببرقية تقول فيها "صباح الخير" فيرد عليها رشدي برقية أخرى تقول: "صباح الفل"، وفي المساء تأتيه برقية: "مساء الهنا"، فيرد ويقول: "تصبحي على خير".

ويوم عودتها وجدت سيارة "رشدي" الشيفرولية ولكنها لم تجد "رشدي" نفسه، ولم تحزن "سامية" لعدم مجيئه، وذلك حسبما ذكرا سامية جمال ورشدي أباظة في حوار لهما مع مجلة الكواكب.

موضوعات متعلقة

التحفظ على أموال الإخوانى سمير تحسين رئيس شركة «سيسكو ترانس»

7 قتلى ومصابين بحادث تصادم فى الجيزة

بحلوى وساندوتش.. اغتصاب طفلة على يد زوج جدتها في حلوان

أحمد موسى يطالب بتعطيل الدراسة أسبوعين

الصور

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى بالبنوك المصرية الإثنين 14-12-2020

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 14-12-2020

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الإثنين 14-12-2020

الجاسوس الذي جاء من البرد.. وفاة الكاتب البريطانى جون لو كاريه

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

خالد جلال يفتتح معرض الأحجية للفنانة غادة أمبارك بالهناجر

«حصون الصخر» معرض للفنان عماد عزت بمتحف محمود مختار

غدا.. عزاء الروائي بهاء عبدالمجيد بمسجد الفاروق بالمعادي

«قصة صورة».. هكذا بدأت صداقة الأبنودي ومحمود درويش