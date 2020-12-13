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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان.. حسان دياب يلتزم الإقامة المنزلية خوفا من استهداف أمني

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:11 م
حسان دياب
حسان دياب
آية حسني
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أفادت مصادر مقربة لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم الأحد، بأنه لن يستقبل القاضي فادي صوان لرفضه المسَّ بموقعِ الرئاسة الثالثة.

وأكدت المصادر أن دياب، غادر الإقامة المنزلية داخل السرايا الحكومية، وانتقل إلى السكن في منزله منذ أيام ولن يتنقل من وإلى السرايا، إلا في حالات الضرورةِ القصوى، نتيجة معلومات وصلت إلى رئيس الحكومة اللبنانية، عن استهدافٍ أمني يحيط به، وفقا لقناة الجديد اللبنانية.

وكان نفذ عدد من المحتجين اللبنانيين وقفة احتجاجية، مساء أمس، أمام منزل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان في منطقة الأشرفية في بيروت، للمطالبة بمحاسبة الجميع.

وانطلق المحتجون في مسيرة من ساحة ساسين في الأشرفية إلى أمام منزل القاضي فادي صوان في الأشرفية، بمواكبة من القوى الأمنية، تحت شعار "العدالة لا تتجزأ نعم لمحاسبة جميع المسؤولين السياسيين والأمنيين والإداريين من أعلى الهرم إلى أسفله، بدنا نقلو للقاضي صوان خطوة ناقصة كمل عالكل".

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