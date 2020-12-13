«المدلس».. البرادعي صاحب مواقف متناقضة يبارك سياسات إسرائيل وينتقد السلام معها

هاجم الكاتب الصحفي ماجد حبتة، الدكتورمحمد البرادعي بعد تغريدة الأخيرة عن السلام مع إسرائيل والتي علق عليها بقوله إن هذا هو الحال عندما يكون مفهوم الأمن القومي يملى على المنطقة من خارجها.

















وأضاف خلال حواره مع الدكتورمحمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار" أن البرادعي يمارس نوعًا من التدليس وترويج الأكاذيب والمزايدة الرخيصة في تعليقه بهذه التغريدة.

















وتابع أن البرادعي له تصريحات سابقة يشيد فيها بسياسة إسرائيل وتصريحاتها عن شرق أوسط خالي من الأسلحة النووية، موضحًا أنه عندما كان مسؤولًا بالوكالة الدولية للطاقة، صافح شارون وأشاد بتوجه إسرائيل.







