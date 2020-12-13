رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سفير التشيك: ندعم حق مصر في الطاقة النووية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:09 م
يان فوليك سفير التشيك
يان فوليك سفير التشيك بالقاهرة
إيمان ماهر
طباعة
قال يان فوليك سفير التشيك بالقاهرة، إنه في العام الماضي زار ٣٠٠ ألف سائح تشيكي مصر، وهذا رقم كبير بالنسبة لعدد السكان فى جمهورية التشيك «نحو ١١ مليون نسمة»، وصولًا إلى العام الجارى، الذى أثرت فيه أزمة «كورونا» على الحركة السياحية بالعالم كله.


وأضاف: «لمواجهة هذا الأمر، قدمت مصر تسهيلات عديدة للسياح التشيك، منها إعفاؤهم من رسوم «الفيزا»، وتخصيص هذه المبالغ فى إجراء مسحات الـ«PCR» المتعلقة بالكشف عن «كورونا»، وذلك بالتزامن مع تشديد الإجراءات الاحترازية فى المناطق السياحية، التى شاهدتها بنفسى، فمؤخرًا زرت عدة مصايف، ووجدت هناك اهتمامًا غير مسبوق بصحة السياح».

وتابع: «تأثير معرض «ملوك الشمس» كان سيتضاعف لولا أزمة «كورونا» التي أثرت بشكل كبير على الحركة السياحية حول العالم، لكن في المستقبل ستكون هناك زيادة بأعداد السياح التشيك الزائرين لمصر».

وأكد على دعم جمهورية التشيك لحق مصر في إنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة، خاصة أن وجود المحطة دليل كبير جدًا على التقدم الاقتصادي والمجتمعي الذي يحدث في مصر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الاستعلامات»: تأجيل تسليم الشحنة الثانية من لقاح كورونا الصيني إلى أجل غير مسمى

أحمد موسى يطالب بتعطيل الدراسة أسبوعين

7 قتلى ومصابين بحادث تصادم فى الجيزة

مصادر بـ«مصر للطيران» عن عودة الرحلات من الكويت: ليست لدينا تعلميات رسمية

الصور

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

مصادر بـ«مصر للطيران» عن عودة الرحلات من الكويت: ليست لدينا تعلميات رسمية

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

كيفية تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2020 - 2021

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم وقيمة الغرامة

الكنيسة الإنجيلية الألمانية تقدم عروضا على الإنترنت في عيد الميلاد

أيام زمان

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

«رغم موافقة والده».. لماذا رفض «الخطيب» الاحتراف بأوروبا بعد اعتزاله؟

«تدربت على تمثال حريمي لأتقنها».. اعترافات يوسف فخر الدين عن أول قبلة سينمائية

«سلامي عليك يا رفيق الزمان».. أمينة النقاش تكشف قصة ارتباطها بـ«جبرتي الصحافة»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

غدا.. عزاء الروائي بهاء عبدالمجيد بمسجد الفاروق بالمعادي

«قصة صورة».. هكذا بدأت صداقة الأبنودي ومحمود درويش

افتتاح معرض «إيماءات الروح» لـ خالد الطهمازي بمتحف محمود مختار.. الخميس

أمسية ثقافية بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.. الأربعاء