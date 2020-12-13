سفير التشيك: ندعم حق مصر في الطاقة النووية

قال يان فوليك سفير التشيك بالقاهرة، إنه في العام الماضي زار ٣٠٠ ألف سائح تشيكي مصر، وهذا رقم كبير بالنسبة لعدد السكان فى جمهورية التشيك «نحو ١١ مليون نسمة»، وصولًا إلى العام الجارى، الذى أثرت فيه أزمة «كورونا» على الحركة السياحية بالعالم كله.وأضاف: «لمواجهة هذا الأمر، قدمت مصر تسهيلات عديدة للسياح التشيك، منها إعفاؤهم من رسوم «الفيزا»، وتخصيص هذه المبالغ فى إجراء مسحات الـ«PCR» المتعلقة بالكشف عن «كورونا»، وذلك بالتزامن مع تشديد الإجراءات الاحترازية فى المناطق السياحية، التى شاهدتها بنفسى، فمؤخرًا زرت عدة مصايف، ووجدت هناك اهتمامًا غير مسبوق بصحة السياح».وتابع: «تأثير معرض «ملوك الشمس» كان سيتضاعف لولا أزمة «كورونا» التي أثرت بشكل كبير على الحركة السياحية حول العالم، لكن في المستقبل ستكون هناك زيادة بأعداد السياح التشيك الزائرين لمصر».وأكد على دعم جمهورية التشيك لحق مصر في إنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة، خاصة أن وجود المحطة دليل كبير جدًا على التقدم الاقتصادي والمجتمعي الذي يحدث في مصر.