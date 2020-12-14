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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:37 ص
الدواجن
الدواجن
حسين العمدة
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تقدم «الدستور» تقرير يومي مفصل عن بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في الأسواق المصرية، يتضمن أسعار الفراخ سواء بلدي أو البيضاء أو ساسو أو أمهات الدواجن البيضاء، وأيضًا أسعار البط والكتاكيت بمختلف أنواعها، فضلًا عن سعر كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، وتنشر «الدستور» أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 14-12-2020، والتي تختلف أسعارها يوميًا بكافة أنواعها في السوق المصرية حسب المتغيرات وأسعار الأعلاف اليومية.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق المصرية بين 35 إلى 36 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 21 إلى 22 جنيها، ويتراوح سعر كيلو أمهات الدواجن البيضاء بين 15.50 و16 جنيها، أما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 29 إلى 30 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت "الأبيض" بين 4 إلى 4.75 جنيه الذي يبلغ من العمر يوم واحد، وسجل الكتكوت "ساسو" الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 2.75 إلى 3.25 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 33 إلى 34 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 30 إلى 31 جنيها، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 30 إلى 31 جنيها، وبلغ سعر لحم الأرانب ليتراوح بين 30 إلى 35 جنيها، أما أسعار البط المسكوفي بلغت بين 30 إلى 30.25 جنيه، وسعر لحم البط مولارد 22 إلى 22.50 جنيه.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم ، ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت بورصة أسعار الدواجن بنسبة تتجاوز الـ40%، في حين أن مصر تنتج حوالي مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

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