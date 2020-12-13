شقيق أيمن حفني عن وفاة «عائشة»: «إشاعات مالهاش أساس»

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج «#ادعوا_لعائشة_أيمن_حفني» بعدما كُتب عبر حساب مزيف يحمل اسم أيمن حفني لاعب الكرة، أن الفتاة توفيت.ونفى محمد شقيق أيمن حفني نجم الزمالك السابق، ما تردد في الساعات الماضية عن وفاة عائشة ابنة لاعب الزمالك السابق، متابعًا: «إشاعات مالهاش أساس من الصحة».وأوضح أن الفتاة خضعت لجلسة علاج اليوم، ضمن خطة علاجها من مرض السرطان، وعادت للمنزل برفقة والدها: «حالتها بتتحسن دعواتكوا».