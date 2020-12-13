رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأييد إعدام المتهمين بقتل ضابط شبرا الخيمة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:01 م
إعدام
إعدام
طباعة
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهمين علاء حسين وأحمد حمدي برعي، في قضية قتل ضابط الشرطة محمد حسني وتأييد حكم الإعدام الصادر ضدهم.

تعود أحداث الواقعة في غضون عام 2013 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، عندما قام المتهمان بقتل الضابط المجني عليه مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم على قتل كل من يتصدى لهما من أفراد الشرطة حال ارتكابهما جرائم سرقة سيارات المواطنين وممتلاكاتهم بالإكراه، وردها لهم نظير مبلغ مالي كفدية، وأعدا لهذا الغرض أسلحة نارية "آلية خرطوش"، وما إن حاصرهما أفراد القوة، أثناء مباشرتهم لمهام وظيفتهم حتي قام المتهم الثاني بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه المتوفى، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حال وجود المتهم الأول وآخرين علي مسرح الجريمة للشد من أزره ومعاونته على تنفيذ مشروعه الإجرامي قاصدين من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خاص| غلق مقر اتحاد الكرة بسبب انتشار كورونا بين الموظفين

هل تتغير مناهج الثانوية العامة؟.. وزير التعليم يجيب (فيديو)

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة حتى 40 سنة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

الصور

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

مصادر بـ«مصر للطيران» عن عودة الرحلات من الكويت: ليست لدينا تعلميات رسمية

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

كيفية تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2020 - 2021

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم وقيمة الغرامة

الكنيسة الإنجيلية الألمانية تقدم عروضا على الإنترنت في عيد الميلاد

أيام زمان

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

«رغم موافقة والده».. لماذا رفض «الخطيب» الاحتراف بأوروبا بعد اعتزاله؟

«تدربت على تمثال حريمي لأتقنها».. اعترافات يوسف فخر الدين عن أول قبلة سينمائية

«سلامي عليك يا رفيق الزمان».. أمينة النقاش تكشف قصة ارتباطها بـ«جبرتي الصحافة»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

غدا.. عزاء الروائي بهاء عبدالمجيد بمسجد الفاروق بالمعادي

افتتاح معرض «إيماءات الروح» لـ خالد الطهمازي بمتحف محمود مختار.. الخميس

أمسية ثقافية بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.. الأربعاء

الجمعة.. المانسترلي يستضيف ثلاثي "Cairo Guitar Collectiv"