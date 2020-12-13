تأييد إعدام المتهمين بقتل ضابط شبرا الخيمة

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهمين علاء حسين وأحمد حمدي برعي، في قضية قتل ضابط الشرطة محمد حسني وتأييد حكم الإعدام الصادر ضدهم.تعود أحداث الواقعة في غضون عام 2013 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، عندما قام المتهمان بقتل الضابط المجني عليه مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم على قتل كل من يتصدى لهما من أفراد الشرطة حال ارتكابهما جرائم سرقة سيارات المواطنين وممتلاكاتهم بالإكراه، وردها لهم نظير مبلغ مالي كفدية، وأعدا لهذا الغرض أسلحة نارية "آلية خرطوش"، وما إن حاصرهما أفراد القوة، أثناء مباشرتهم لمهام وظيفتهم حتي قام المتهم الثاني بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه المتوفى، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حال وجود المتهم الأول وآخرين علي مسرح الجريمة للشد من أزره ومعاونته على تنفيذ مشروعه الإجرامي قاصدين من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.