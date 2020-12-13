وزير التعليم: لو ألغينا العام الدراسي سيكون الثمن غاليًا (فيديو)

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الأمور تسير بشكل جيد مع الطلاب فى ظل انتشار فيروس كورونا، فقد مرت أسابيع على بداية الدراسة، وخلالها تسير الأمور في مسار جيد.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن ببرنامج "الحقيقة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد: "نتواصل مع وزارة الصحة والمديريات التعليمية والمدارس بشكل دائم ، ومن يقصر في الإجراءات الاحترازية نشدد عليه، مطمئنًا، أنه لا يوجد شئ يدعوا للقلق".













وتابع: "لا بد أن يتم استكمال الهدف العام الدراسي، خاصة أن العام الماضي لم يستكمل الطلاب دراستهم ، ولو حدث إغلاق مرة أخرى سيكون "الثمن غالي".



